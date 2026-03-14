В Министерство на околната среда и водите постъпиха множество жалби срещу Решение по екологична оценка на директора на РИОСВ – Варна, с което се съгласува Специализиран подробен устройствен план в поземлени имоти, представляващи горска територия в с. Крапец, община Шабла, с характер да не се извършва екологична оценка.

При преглед на документацията, предоставена по случая, се установи, че съгласно Закона за горите, имотите предмет на решението, не подлежат на промяна на предназначението и в тях не може да бъде извършвано строителство, тъй като са придобити в резултат на замени.  В тази връзка при одобряването на Общия устройствен план (ОУП) на община Шабла в Становището по екологична оценка на министъра на околната среда и водите е поставено условие, с което се забранява при прилагането на ОУП тези имоти да бъдат предвиждани за урбанизация или допустими за урбанизиране. Съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС), влязло в сила становище или решение е задължително условие за одобряване на плана, като органите, отговорни за одобряването и прилагането му, трябва да се съобразяват с поставените в тях условия, мерки и ограничения.

От посочените нормативни основания следва, че процедираният Специализиран подробен устройствен план не е допустим спрямо Закона за горите, както и спрямо Становище по екологична оценка, с което е съгласуван Общият устройствен план на Община Шабла.

Поради факта, че в част от имотите, предмет на решението на РИОСВ – Варна, са разпространени пясъчни дюни, Специализираният подробен устройствен план се явява недопустим за процедиране и съгласно Закона за биологичното разнообразие, според който компетентният орган прекратява процедурата, когато установи, че планът, програмата, проектът или инвестиционното предложение засягат поземлени имоти, в които попадат пясъчни дюни.

Предвид установените нередности и недопустимост директорът на РИОСВ – Варна е отменил Решението по екологична оценка за съгласуване на въпросния Специализиран подробен устройствен план.

В конкретния случай министърът на околната среда и водите Юлиян Попов предприе действия с цел да се преустановят и да не се допускат нови нарушения на екологичното законодателство и увреждане или унищожаване на пясъчни дюни. Изпратени са указания на Община Шабла, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и РИОСВ - Варна, че при прилагане на ОУП на община Шабла и допускане на произтичащи от него планове и инвестиционни предложения следва стриктно да се спазват всички мерки и условия от Становището по екологична оценка за съгласуването на ОУП.

От МОСВ са изпратени и писма до Министерство на туризма, областните управители на Бургас и Варна, РИОСВ - Варна и РИОСВ – Бургас за предприемане на действия за изменение на специализираните карти и регистри на морските плажове и пясъчните дюни, като са им предоставени данни на Института по океанология към БАН и Сдружение "Изследователски практики“ за неотразени пясъчни дюни, включително и на морски плаж "Крапец - Север“. Целта е да не бъде допускано съгласуване на инвестиционни намерения, схеми за поставяне на преместваеми обекти, определяне на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона "А" и в зона "Б" и други дейности, които могат да доведат до унищожаване и увреждане на пясъчните дюни.