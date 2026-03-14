В Министерство на околната среда и водите постъпиха множество жалби срещу Решение по екологична оценка на директора на РИОСВ – Варна, с което се съгласува Специализиран подробен устройствен план в поземлени имоти, представляващи горска територия в с. Крапец, община Шабла, с характер да не се извършва екологична оценка.При преглед на документацията, предоставена по случая, се установи, че съгласно Закона за горите, имотите предмет на решението, не подлежат на промяна на предназначението и в тях не може да бъде извършвано строителство, тъй като са придобити в резултат на замени. В тази връзка при одобряването на Общия устройствен план (ОУП) на община Шабла в Становището по екологична оценка на министъра на околната среда и водите е поставено условие, с което се забранява при прилагането на ОУП тези имоти да бъдат предвиждани за урбанизация или допустими за урбанизиране. Съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС), влязло в сила становище или решение е задължително условие за одобряване на плана, като органите, отговорни за одобряването и прилагането му, трябва да се съобразяват с поставените в тях условия, мерки и ограничения.От посочените нормативни основания следва, че процедираният Специализиран подробен устройствен план не е допустим спрямо Закона за горите, както и спрямо Становище по екологична оценка, с което е съгласуван Общият устройствен план на Община Шабла.Поради факта, че в част от имотите, предмет на решението на РИОСВ – Варна, са разпространени пясъчни дюни, Специализираният подробен устройствен план се явява недопустим за процедиране и съгласно Закона за биологичното разнообразие, според който компетентният орган прекратява процедурата, когато установи, че планът, програмата, проектът или инвестиционното предложение засягат поземлени имоти, в които попадат пясъчни дюни.Предвид установените нередности и недопустимост директорът на РИОСВ – Варна е отменил Решението по екологична оценка за съгласуване на въпросния Специализиран подробен устройствен план.В конкретния случай министърът на околната среда и водите Юлиян Попов предприе действия с цел да се преустановят и да не се допускат нови нарушения на екологичното законодателство и увреждане или унищожаване на пясъчни дюни. Изпратени са указания на Община Шабла, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и РИОСВ - Варна, че при прилагане на ОУП на община Шабла и допускане на произтичащи от него планове и инвестиционни предложения следва стриктно да се спазват всички мерки и условия от Становището по екологична оценка за съгласуването на ОУП.От МОСВ са изпратени и писма до Министерство на туризма, областните управители на Бургас и Варна, РИОСВ - Варна и РИОСВ – Бургас за предприемане на действия за изменение на специализираните карти и регистри на морските плажове и пясъчните дюни, като са им предоставени данни на Института по океанология към БАН и Сдружение "Изследователски практики“ за неотразени пясъчни дюни, включително и на морски плаж "Крапец - Север“. Целта е да не бъде допускано съгласуване на инвестиционни намерения, схеми за поставяне на преместваеми обекти, определяне на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона "А" и в зона "Б" и други дейности, които могат да доведат до унищожаване и увреждане на пясъчните дюни.