Отменят грипната епидемия на територията на област Добрич
За последните 7 дни (16-22.01.2026 г.) заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) в област Добрич е 138,01 на 10 000 население. Отчита се спад в общата заболяемост, както и намаление на заболяемостта във всички възрастови групи, както следва:
- 0-4 г. – 901,96%оо;
- 5-14 г. – 396,69%оо;
- 15-29 г. – 193,70%оо;
- 30-64 г. – 84,43%оо;
- над 65 г. – 21,80%оо.
РЗИ - Добрич уведомява, че на 22.01.2026 год. е проведено второ заседание на Областния щаб за борба с грипа. Обсъдена е заболяемостта от грип и ОРЗ в областта и е установено, че на този етап няма основание да се удължава срока на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед от 16.01.2026 г. на Директора на РЗИ –Добрич.
Напомняме, че съгласно горецитираната заповед противоепидемичните мерки в област Добрич ще действат до 25.01.2026год. включително.
РЗИ - Добрич напомня на гражданите основните препоръки за предпазване и намаляване на риска от заразяване:
- по възможност да се избягва събирането на много хора на едно място, както и близките контакти с болни хора с грипоподобни оплаквания ;
- на места със струпване на хора да се спазва препоръчителна дистанция от 1-2 метра, да се пребивава на такива места за колкото е възможно по-кратко време, носенето на защитна маска също е опция;
- спазване правилата за лична хигиена и дезинфекция;
- да се избягва докосването на очите, носа или устата, особено с неизмити ръце.
- при посещения в лечебни заведения, в аптеки да се носят маски;
- при симптоми на грип/ОРЗ да се търси лекарска помощ и да се избягва самолечението;
- по възможност болните да остават в къщи, да ограничат контактите си, при общуване с други хора да носят защитна маска;
- Медицинските маски трябва да се поставят и носят правилно (т.е., да закриват и ноздрите), за да спомогнат за намаляване на риска от заразяване, поради излагане на инфекциозни капчици и аерозол, особено ако се използват заедно с други превантивни мерки, като избягване на близък контакт и поддържане на добра хигиена на ръцете.
- Медицинската маска се сменя след продължителна употреба (повече от няколко часа) или когато се замърси или навлажни. След смяна маската се изхвърля в подходящо място и се извършва незабавно хигиена на ръцете преди докосване на предмети, повърхности или контакт с хора.
