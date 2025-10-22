ЗАРЕЖДАНЕ...
Отново гледат мярката на момчето, намушкало друго в столичен мол
Очаква се позицията от болницата, в която беше настанено.
По-рано стана ясно, че 15-годишното момче е в Националната кардиологична болница. Направени са му били всички изследвания и консултации и е в стабилно състояние.
"Фокус" припомня, че вчера на няколко пъти беше прекъсвано заседанието на Софийския градски съд, на което трябваше да се реши дали момчето да остане в ареста. Причината е, че на момчето му стана лошо и се наложил да бъде откаран за изследвания в болница.
