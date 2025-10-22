Прекъснатата вчерашна мярка на момчето, обвинено за убийството на негов връстник в мола, ще продължи днес, но не по-рано от 17.00 часа в Съдебната палата.Очаква се позицията от болницата, в която беше настанено.По-рано стана ясно, че 15-годишното момче е в Националната кардиологична болница. Направени са му били всички изследвания и консултации и е в стабилно състояние."Фокус" припомня, че вчера на няколко пъти беше прекъсвано заседанието на Софийския градски съд, на което трябваше да се реши дали момчето да остане в ареста. Причината е, че на момчето му стана лошо и се наложил да бъде откаран за изследвания в болница.