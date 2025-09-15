Две системи за разделно събиране на отпадъци ще бъдат изградени с европейски средства в Област Варна, като те ще бъдат използвани от осем общини на нейната територия. Двата проекта се финансират от Програма "Околна среда“ 2021-2027 г., съобщават от Областния информационен център-Варна.В изпълнение на единия проект, който е на стойност 4 039 290 лв., ще бъде изградена инсталация за закрито компостиране с капацитет 4 022 тона на година, която ще бъде разположена на площадка в землището на гр. Суворово. Тя ще преработва разделно събрани зелени и биоразградими битови отпадъци от населените места на територията на общините Суворово, Девня, Ветрино и Вълчи Дол и ще произвежда висококачествен компост.Ще бъдат осигурени и необходимите техника и съдове за въвеждане на системата и транспортиране на събраните отпадъци. Изпълнението на проекта ще продължи до 3.04.2027 г.С бюджет от 5 281 032 лв. на общински терен в Долни чифлик ще бъде изградено съоръжение за разделно събиране и оползотворяване на зелени и биоразградими отпадъци за общините Долни Чифлик, Провадия, Дългопол и Аврен. Инсталацията ще бъде разделна на два клона. В Клон 1 се включват градинските и дървесни отпадъци. Проектните разчети показват, че годишният капаците ще бъде 2890 тона. Общото количество на постъпващите в Клон 2 хранителни отпадъци е изчислено на приблизително 2522 тона годишно.Предвидено е закупуване, доставка и монтаж на мобилно оборудване и съдове и техника за разделно събиране на отпадъците - челен товарач, трактор с ремарке, биошредер за дробене на дърва, сито за компост, сметовоз за зелени и биоразградими отпадъци, контейнери тип "Бобър“. Изпълнението на проекта ще продължи до 30.11.2027 г.