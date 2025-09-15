ЗАРЕЖДАНЕ...
Отпускат над 9 млн. лв. за системи за разделно събиране на отпадъци за варненски общини
©
В изпълнение на единия проект, който е на стойност 4 039 290 лв., ще бъде изградена инсталация за закрито компостиране с капацитет 4 022 тона на година, която ще бъде разположена на площадка в землището на гр. Суворово. Тя ще преработва разделно събрани зелени и биоразградими битови отпадъци от населените места на територията на общините Суворово, Девня, Ветрино и Вълчи Дол и ще произвежда висококачествен компост.
Ще бъдат осигурени и необходимите техника и съдове за въвеждане на системата и транспортиране на събраните отпадъци. Изпълнението на проекта ще продължи до 3.04.2027 г.
С бюджет от 5 281 032 лв. на общински терен в Долни чифлик ще бъде изградено съоръжение за разделно събиране и оползотворяване на зелени и биоразградими отпадъци за общините Долни Чифлик, Провадия, Дългопол и Аврен. Инсталацията ще бъде разделна на два клона. В Клон 1 се включват градинските и дървесни отпадъци. Проектните разчети показват, че годишният капаците ще бъде 2890 тона. Общото количество на постъпващите в Клон 2 хранителни отпадъци е изчислено на приблизително 2522 тона годишно.
Предвидено е закупуване, доставка и монтаж на мобилно оборудване и съдове и техника за разделно събиране на отпадъците - челен товарач, трактор с ремарке, биошредер за дробене на дърва, сито за компост, сметовоз за зелени и биоразградими отпадъци, контейнери тип "Бобър“. Изпълнението на проекта ще продължи до 30.11.2027 г.
Още по темата
/
Стела Николова: Да мълчите вие от ГЕРБ, че ако имахме прокуратура вероятно отдавна можеше да сте на друга държавна издръжка!
29.08
Още от категорията
/
Община Вълчи дол ще осигурява иновативни здравно-социални услуги на хора в неравностойно положение
03.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.