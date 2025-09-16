ЗАРЕЖДАНЕ...
Отпуснаха голяма сума за модернизация на Националното училище за фолклорни изкуства "Широка лъка"
Като част от тази работа, по сметката на Националното училище за фолклорни изкуства "Широка лъка“ – с. Широка лъка, преди броени дни беше преведена сумата от 778 839,84 лв. Средствата са предназначени за модернизация на училището за постигане на високо ниво на енергийна ефективност и близко до нулево потребление на енергия, което от своя страна ще гарантира по-добра учебна среда за учениците, устойчиво развитие на институцията и съхраняване на културното наследство чрез нови съвременни стандарти.
Тези действия са част от дългосрочната стратегия на ръководния екип на Министерството на културата за подобряване на условията в държавните културни институти и осигуряване на подкрепа за устойчивото развитие на сценичните изкуства в страната.
