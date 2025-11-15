Сподели close
25-годишен мъж от Добрич, който от 10 ноември сутринта е в неизвестност, е открит във Варна.

Веселин Василев е обявен за издирване по молба на близките. Полицията в Добрич следеше случая му, съобщи bTV.

Изчезването му е обявено на 12 ноември. А днес, 3 дни по-късно, младежът вече е установен.

От полицията към момента не дават повече детайли за състоянието му или за точното място, където е открит.