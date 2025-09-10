От утре - 11 септември, до 15 септември, между 6 ч. и 17 ч. ще се отстранява крайпътна растителност в участъка между км 0 и 8-ми км на АМ "Хемус", в посока Варна. За реализация на дейностите поетапно в аварийната лента ще се разполага необходимата техника. Трафикът ще се осъществява безпрепятствено в свободните ленти. Изпълнението на работата ще осигури по-добра видимост на шофьорите и ще повиши безопасността на пътуващите.Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.