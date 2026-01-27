Сподели close
Стоянка Димитрова от сдружение "Жива Земя“ излезе с информация за протеста вчера пред Върховния административен съд в София, във връзка с дело за ветрогенератори в Община Вълчи дол.

Публикуваме текста без редакторска намеса:

Уважаеми съмишленици, съграждани, приятели, 

пазители на плодородните земи на България,

НАЙ-СЪРДЕЧНИ БЛАГОДАРНОСТИ

за оказаната подкрепа днес - 26.01.2026 г.!

Знам, че някои от вас пропътуваха стотици километри (от Вълчи дол, Добрич, Русе и други засегнати населени места) за да ни вдъхнете увереност и кураж, благодаря, че бяхте с нас в съдебна зала и че участвахте в организирания протест преди и след заседанието. Благодаря и на хората от София, които отделиха от времето си за нас.

Само заедно и обединени имаме шанс за успех!

Благодаря и на адв. Коджабашев за спокойната пледоария, чрез която на достъпен, човешки и разбираем език разкри същината на проблема и основата, на която стъпва нашата борба за живот в здравословна и благоприятна среда!

Благодаря и на всички, които не успяха да дойдат на място, но бяха духом с нас!

От тук нататък следва 14-дневен срок за входиране на писмени бележки, след което ще бъде взето и решение от съдебния състав. Остава ни надеждата, че съдът ще отсъди справедливо решение в полза на населението на Община Вълчи дол.

Благодаря на организаторите на протеста, на медиите за отразената безпристрастно новина и на партиите Величие и Възраждане, които подкрепят тази наша трудна борба за оцеляване.

С уважение към всички вас,

Стоянка Димитрова