протеста вчера пред Върховния административен съд в София, във връзка с дело за ветрогенератори в Община Вълчи дол.
Публикуваме текста без редакторска намеса:
Уважаеми съмишленици, съграждани, приятели,
пазители на плодородните земи на България,
НАЙ-СЪРДЕЧНИ БЛАГОДАРНОСТИ
за оказаната подкрепа днес - 26.01.2026 г.!
Знам, че някои от вас пропътуваха стотици километри (от Вълчи дол, Добрич, Русе и други засегнати населени места) за да ни вдъхнете увереност и кураж, благодаря, че бяхте с нас в съдебна зала и че участвахте в организирания протест преди и след заседанието. Благодаря и на хората от София, които отделиха от времето си за нас.
Само заедно и обединени имаме шанс за успех!
Благодаря и на адв. Коджабашев за спокойната пледоария, чрез която на достъпен, човешки и разбираем език разкри същината на проблема и основата, на която стъпва нашата борба за живот в здравословна и благоприятна среда!
Благодаря и на всички, които не успяха да дойдат на място, но бяха духом с нас!
От тук нататък следва 14-дневен срок за входиране на писмени бележки, след което ще бъде взето и решение от съдебния състав. Остава ни надеждата, че съдът ще отсъди справедливо решение в полза на населението на Община Вълчи дол.
Благодаря на организаторите на протеста, на медиите за отразената безпристрастно новина и на партиите Величие и Възраждане, които подкрепят тази наша трудна борба за оцеляване.
С уважение към всички вас,
Стоянка Димитрова
Отзвук от протеста в София, свързан с природата на Вълчи дол
