пребит директорът на полицията в Русе, старши комисар Николай Кожухаров. Той е в изключително тежко състояние в болницата. Нямам думи, за да изразя емоцията си в момента, в който научих това! Това заяви кметът на Русе Пенчо Милков във Facebook.
"Да посегнеш на човек, който всекидневно работи за ред и сигурност, е нападение срещу целия ни град", каза той.
Милков посочи, че именно Кожухаров е сред най-активните участници в кампанията за противодействие на агресията сред младежите.
Русенският кмет настоя за незабавно задържане на виновниците и съдени с цялата строгост на закона.
Анонимен
преди 3 ч. и 27 мин.
По 1 милион евро глоба за всеки родител на такова дете!
