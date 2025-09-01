ЗАРЕЖДАНЕ...
Пенсионер на мотопед се заби във варненска кола в Китен
Водачът на мотопеда е получил фрактура на лявата подбедрица. Той е настанен за лечение в отделение "Ортопедия“ на болница "Бургасмед“.
