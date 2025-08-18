ЗАРЕЖДАНЕ...
Пешеходци от Варна пострадаха при инцидент в Поморие
© Burgas24.bg
И двамата са прегледани и освободени без травми.
Още по темата
/
Полицията с подробности за верижната катастрофа на магистрала "Тракия", човек е откаран в болница
10:12
ИПБ: В България рискът да загинеш на пътя е 2,5 пъти по-висок от средното за ЕС, трябва екшън план
09:58
Военна прокуратура поема случая с катастрофата в Ямболско, при която загина капитан Николай Илиев
12.08
Още от категорията
/
Окръжен съд – Бургас опроверга твърдението, че майката на младежа, помел туристи в Слънчев бряг, работи в съдебната система
15.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.