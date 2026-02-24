Присъда от пет години "Лишаване от свобода“ постанови Търговищкият окръжен съд за 35-годишния С. А. (неосъждан, от гр. Омуртаг).На 19 април 2025 г. подсъдимият заедно с компания е посетил заведение в гр. Търговище. Там след възникнал конфликт С. А. е пробол с нож 30-годишния Д. В. Напускайки местопроизшествието, подсъдимият се укрива. Намерен и задържан е от екип на МВР след оперативно-издирвателни действия. Близостта на заведението до болница и експедитивната животоспасяваща операция са предотвратили леталния изход на пострадалия.Делото се разгледа по реда на съкратеното съдебно следствие по Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). В такива случаи страните дават съгласие да не се провеждат разпити на свидетели, при постановяване на присъдата да се ползва съдържанието на протоколите от разпитите им, да се изслушат вещите лица. Законодателят предвижда този ред с цел процесуална икономия.В хода на производството съдът не прие назначената и изготвена съдебномедицинска експертиза (СМЕ). По тази причина бяха призовани и разпитани ръководителя на хирургичния екип, извършил животоспасяващата операция, лекуващия лекар на пострадалия и дежурния хирург. Беше назначена нова СМЕ и допълнителна такава. Според комплексната психологическа и психиатрична експертиза С. А. е разбирал свойството и значението на извършеното, независимо че е бил в състояние на алкохолно опиянение. По делото има и назначена видеотехническа експертиза.В съдебно заседание при закрити врата по искане на защитата на подсъдимия беше извършен оглед на пострадалото лице в присъствието и с помощта на вещо лице – съдебен лекар (съгласно чл. 285 във връзка с чл. 156 НПК).В наказателното производство е приет от съда и присъединен граждански иск от пострадалия за претърпените от него неимуществени вреди в размер на 90 хил. лв. ( 46 016,27 евро).В пледоарията си държавното обвинение даде превес на разликата между средна телесна повреда и опит за убийство, като последното е възможно само при пряк умисъл, и поиска наказание от 7 години "Лишаване от свобода“. Защитата претендира неизбежна отбрана, поиска оправдателна присъда и отхвърляне на гражданския иск съгласно Закона за задълженията и договорите (съгласно чл. 46 ЗЗД при неизбежна отбрана няма отговорност за вреди).Съдът, вземайки предвид изложените факти, призна С. А. за виновен в това, че е направил опит умишлено да умъртви Д. В. от гр. Търговище, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини, и постанови наказание за С. А. "Лишаване от свобода“ в размер на пет години. Осъжда С. А. да заплати на пострадалия и 18 хил. евро неимуществени вреди, ведно със законната лихва до окончателното й изплащане, като отхвърля иска до пълния му размер от 90 000 лева (46 016 евро), като неоснователен.Присъдата на Окръжен съд – Търговище подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Варна в 15-дневен срок.