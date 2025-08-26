На 27 август - датата, на която преди 56 години селата Девня, Река Девня и Повеляново се обединяват в един град, Община Девня ще даде старт на истински празничен маратон.В продължение на пет дни – до 31 август, на сцената в парк "Разсадника“ ще гастролират популярни и обичани изпълнители. Наред с концертите на Братя Аргирови, Мария Чакърдъкова и Неврокопския ансамбъл за народни песни и танци, Румънеца и Енчев, Кичка Бодурова, ще има много забавления за децата, за любителите на вкусната храна и качествените напитки, за почитателите на филмовото изкуство.По традиция съботният ден ще бъде посветен на децата. За първи път те ще се срещнат с вълнуващия свят на "Щура лаборатория“ – с много весели игри, зрелищни научни опити, гигантски сапунени балони и... истински динозавър.За почитателите на кулинарните изкушения отново ще има изложение с дегустации на храни и напитки на местни производители от територията на МИГ "Девня-Аксаково“. Разбира се, рожденият ден на града няма как да мине без традиционното девнeнско издание на "Мастър Шеф“, в което любимецът от първия сезон на култовото кулинарно предаване шеф Стефан Стефанов и екипът му ще почерпят гостите на празника с вкусните си специалитети.Финала на тържествата в парка ще сложи Лятното кино с българския криминален филм "Киберпрестъпност“, в който специални участници са Тервел Пулев и Мистър "Стани богат“ Ники Кънчев.20:00 часа – Концерт на Братя Аргирови20:00 часа – Концерт на Мария Чакърдъкова и Неврокопския ансамбъл за народни песни и танци16:00 – 23:00 часа – Изложение и дегустации на храни и напитки на местни производители от територията на МИГ "Девня-Аксаково“.19:30 часа – Концерт на Румънеца и Енчев. Подгряващ изпълнител – плевенският тийн идол от Сезон 10 на "Гласът на България“ Александър Колев.17:00 – 19:00 часа – празнична детска програма с "Щура лаборатория“- весели игри и забавления- зрелищни научни опити за малки и големи деца- шоу с гигантски сапунени балони- истински "жив“ динозавър20:00 часа – Концерт на Кичка БодуроваПаралелно със събитията в съботния ден шеф Стефан Стефанов и екипът ще представят на гостите на празника специалитетите от поредното девненско издание на "Мастър Шеф“.20:30 часа – Лятно кино с българския криминален филм "Киберпрестъпност“.