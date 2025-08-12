ЗАРЕЖДАНЕ...
Пети ден продължава борбата с огъня в Сунгурларе
През вчерашния ден близо 50 души от село Скала бяха евакуирани след като беше задействана системата BG-Alert и имаше опасност огъня да влезе в селото.
След включването на самолети и хеликоптери пожарът в района на селото беше овладян. "Успяхме да спрем огъня на прага на вратите на хората. Към момента опасност за селото няма, но пламъците продължават да горят", заяви областният управител на Бургас Владимир Крумов.
Два патрула на полицията останаха през цялата нощ в селото.
