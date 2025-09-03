ЗАРЕЖДАНЕ...
"Пирогов": 15-годишното дете е в стабилно състояние, другото остава с опасност за живота
©
"Фокус" припомня, че двете момчета бяха докарани вчера с два медицински хеликоптера в София.
"15-годишното дете е в стабилно състояние, но другият пациент на 21 години остава в тежко състояние с опасност за живота. Провежда се реанимационно лечение", казаха от "Пирогов".
Още по темата
Още от категорията
/
Директорът на СДВР за задържания след инцидента с дерайлиралия трамвай: Направил го е под въздействие на изпито голямо количество алкохол
12:13
Входът на подлеза, който е посрещнал летящите мотриси е като след удар с бомба, трамваят е неузнаваем
02.09
Жена за дерайлиралия трамвай: Чу се страхотен тътен, страшно е, за едната бройка да потроши блока
02.09
Терзиев за дерайлиралия трамвай, помел 7 коли: Разпоредих проверка, сигурността на хората е абсолютен приоритет
02.09
Жена е починала, а мъж е в тежко състояние при една от двете тежки катастрофи на пътя Ботевград-Мездра
29.08
След снощния инцидент със загинала жена: Социалният министър разпореди проверка на дома в Огнен
29.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.