Сигнал за пътно-транспортно произшествие е получен около 01.30 часа на 7 януари. На път III-4904, непосредствено преди кръстовището с път II-49, неправоспособен 37-годишен водач от село Ясеновец губи контрол над управлявания от него автомобил "Тойота Хайлукс“, излиза от пътното платно и се преобръща, съобщиха от полицията.Пристигналите на местопроизшествието полицейски служители тествали шофьора за употреба на алкохол и наркотици. Цифровата индикация на дрегера отчела 2,24 промила в издишания въздух, а "Drug test“-ът показал резултат, положителен на амфетамин. Взета е кръв за химичен анализ.Автомобилът е иззет, водачът – задържан в РУ-Разград.