Служител на Областно пътно управление- Добрич бе заловен да шофира с голямо количество алкохол в кръвта. При проверка на "Пътна полиция“ е станало ясно, че 54-годишният мъж управлява превозното средство на 1,98 промила алкохол.

Предприети са действия за освобождаването му от заемания пост, съобщиха от АПИ.

Трудовите му правоотношения ще се прекратят според разпоредбите на Кодекса на труда. Ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура“ не толерира неспазването на правилата за движение по пътищата и вътрешните правила за поведение на служителите в държавната пътна администрация и ще приложи стриктно разпоредбите на нормативната уредба.

Мъжът е хванат от полицаи в град Балчик, съобщава ПРОНЮЗ.

Проверката е извършена на 21 април около 15.45 часа, когато полицейски служители спират за контрол лек автомобил "Дачия“. При проверката е станало ясно, че автомобилът е служебен на Агенция "Пътна инфраструктура", а водачът е служител на Агенцията.