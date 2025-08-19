ЗАРЕЖДАНЕ...
Пияно хлапе седна зад волана в Разградско, но изтърва пътя
© Илюстративна снимка
Оказало се, че автомобилът е управляван на главния път Русе - Варна, но в близост до разклон за село Зайчино Ореше.
Докато полицията извършва проверка станало ясно, че Фордът е шофиран от 14-годишен младеж. Момчето било тествано за алкохол, а дрегерът отчел 1,48 ‰.
Детето е задържано за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство. По случая работят служители на РУ Нови пазар.
Още от категорията
/
Вижте как изглежда автобусът, след като джигитът с летящия автомобил се заби в него и уби 1 човек
11:49
Полицията с подробности за верижната катастрофа на магистрала "Тракия", човек е откаран в болница
18.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.