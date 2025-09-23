На 20.09.2025 плажът в Дуранкулак се превърна в сцена на едно истинско вдъхновяващо събитие – обединени от любов към морето и природата, десетки доброволци се включиха в почистването на брега.Кадрите са красноречиви: хора от различни възрасти, семейства с деца, приятели и напълно непознати работиха рамо до рамо обединени от идеята да направят родното море по-красиво и по-чисто."Усмивките, енергията и желанието да оставим след себе си чисто и красиво крайбрежие показаха, че промяната започва именно от нас. Резултатите са впечатляващи – събрани бяха десетки чували отпадъци, а плажът отново диша свободно. Още по-впечатляващо обаче е посланието: когато действаме заедно, можем да сътворим много. В събитието се включиха повече от 40 доброволци. Нека този пример ни вдъхновява всеки ден – да пазим природата, да уважаваме морето и да бъдем част от решението, а не от проблема", казаха организаторите на събитието.Акцията е част от дейностите на Сдружение "Доброгеа“ и Община Шабла в рамките на Learn4Sea Project (Проект № BSB00008, Програма ИНТЕРРЕГ NEXT "Черноморски басейн“ 2021–2027).