Плажът в Дуранкулак се превърна в сцена на едно истинско вдъхновяващо събитие
© Доброгеа
Кадрите са красноречиви: хора от различни възрасти, семейства с деца, приятели и напълно непознати работиха рамо до рамо обединени от идеята да направят родното море по-красиво и по-чисто.
"Усмивките, енергията и желанието да оставим след себе си чисто и красиво крайбрежие показаха, че промяната започва именно от нас. Резултатите са впечатляващи – събрани бяха десетки чували отпадъци, а плажът отново диша свободно. Още по-впечатляващо обаче е посланието: когато действаме заедно, можем да сътворим много. В събитието се включиха повече от 40 доброволци. Нека този пример ни вдъхновява всеки ден – да пазим природата, да уважаваме морето и да бъдем част от решението, а не от проблема", казаха организаторите на събитието.
Акцията е част от дейностите на Сдружение "Доброгеа“ и Община Шабла в рамките на Learn4Sea Project (Проект № BSB00008, Програма ИНТЕРРЕГ NEXT "Черноморски басейн“ 2021–2027).
