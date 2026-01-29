Областната дирекция на МВР – Варна информира, че продължава изпълнението на заложените дейности по ремонт и обновяване на сградния фонд на Министерството на вътрешните работи. Целта е създаване на по-добри условия за работа на служителите, както и подобряване на средата и качеството на обслужване на гражданите.Проектът "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на РУ Провадия, гр. Провадия“ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез процедура BG RRP - 4.020 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт" - за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост, договор за финансиране № BG RRP - 4.020-0122-С01, с бенефициент ОД на МВР Варна.Той е на стойност 2 191 974 лв, от които 1 022 113 лева са от Европейския съюз. Стартира на 10 юли 2024 г. и ще приключи в средата на този година.Сградата на Районното полицейско управление в Провадия е строена през 1948 година. По проекта тя ще бъде напълно санирана, климатизирана, с топлоизолация и подменени дограми. Целта е намаляване с до 80 на сто на доставената енергията, като сградата придобие клас А за енегропотребление.Тази инвестиция е част от над 221 млн. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат вложени в саниране и мерки за енергийна ефективност на административни сгради в страната.