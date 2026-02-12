По проект изградиха кът за отдих във варненско село
© ОИЦ-Варна
В центъра на селото, между читалище "Христо Ботев - 1927“ и спортната площадка с фитнес уреди на открито, са монтирани беседка, пейка, къщичка за книги, хранилки за птици, кошче за разделно събиране на отпадъци и стойка за велосипеди. Поставен е и надпис "КИПРА“ с лед осветление, който се вижда отдалеч при влизане в селото. В кътчето за отдих има още алпинеум с вграден соларен фонтан, резервоар за събиране на дъждовна вода, а около него са засадени храсти, които ще се превърнат в ограда от жив плет. През пролетта в градинката ще бъдат засадени цветя.
Конкурсът в рамките на Националната кампания "Чиста околна среда“ е ежегоден. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие (Обединени детски комплекси). Идеята на кампанията е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда и повишаване на екологичната култура. С реализацията на дейностите се цели реновиране и/или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други, допълниха от ОИЦ-Варна.
