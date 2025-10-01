Част от уличната мрежа в Община Вълчи дол бе основно ремонтирана по проект, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общата стойност на инвестицията е 1 909 817, 12 лв. Бенефициент е Община Вълчи дол, съобщиха от Областния информационен център във Варна.Основната цел на проекта е подобряване състоянието на част от уличната мрежа чрез извършване на рехабилитация на участъци от улици в град Вълчи дол и село Михалич. Дейностите включват подмяна на част от съществуващи бетонови бордюри, технологично фрезоване и профилиране на съществуващи асфалтови пластове и полагане на два пласта асфалтобетон.Чрез изпълнението на проекта Община Вълчи дол ще осигури добри транспортно-експлоатационни условия при движението на превозни средства и комфорт при пътуването в ремонтираните участъци от уличната мрежа.Проектът е стартирал на 6.12.2024 г. и е продължил до 30.09.2025 г.