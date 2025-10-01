ЗАРЕЖДАНЕ...
По проект ремонтираха част от уличната мрежа в Община Вълчи дол
Основната цел на проекта е подобряване състоянието на част от уличната мрежа чрез извършване на рехабилитация на участъци от улици в град Вълчи дол и село Михалич. Дейностите включват подмяна на част от съществуващи бетонови бордюри, технологично фрезоване и профилиране на съществуващи асфалтови пластове и полагане на два пласта асфалтобетон.
Чрез изпълнението на проекта Община Вълчи дол ще осигури добри транспортно-експлоатационни условия при движението на превозни средства и комфорт при пътуването в ремонтираните участъци от уличната мрежа.
Проектът е стартирал на 6.12.2024 г. и е продължил до 30.09.2025 г.
