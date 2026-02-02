По проект ще бъде изградена съвременна амбулатория в хитово село край Варна
Проектът е с финансиране в размер на 42 237,31 евро и има за основна цел да осигури съвременна, функционална и достъпна материално-техническа база за предоставяне на първична извънболнична медицинска помощ на населението в с. Аспарухово, община Дългопол.
В рамките на проекта ще бъдат ремонтирани и обновени съществуващи помещения, предназначени за амбулатория за извънболнична помощ, включващи:
- кабинет за прегледи,
- манипулационна,
- чакалня и санитарно помещение.
Предвижда се още подмяна на електрическата инсталация и осветлението с енергийно ефективни LED тела, както и осигуряване на необходимото медицинско оборудване и обзавеждане.
С реализирането на проекта ще се създадат условия за разкриване и функциониране на амбулатория, която ще осигури равен, своевременен и устойчив достъп до качествени здравни услуги за жителите на с. Аспарухово и околните населени места, в които няма регистрирана медицинска практика, съобщи Георги Георгиев, кмет на община Дългопол.
