По проекти санират две многофамилни жилищни сгради в Долни чифлик
Целта е понижаване на потреблението на първична енергия, намаляване на емисиите на парникови газове, достигане на клас на енергопотребление "А“, осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие, подобряване експлоатационните характеристики и удължаване на жизнения цикъл на сградите.
Проектите предвиждат подмяна на съществуваща дограма, топлинно изолиране на покривите на двете сгради, на външни стени и на под, подмяна на осветлението в общите им части с енергоспестяващо и основен ремонт на покривите.
Двата проекта са стартирали на 30.04.2025 г. и ще продължат до 30.06.2026 г.
