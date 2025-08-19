Две многофамилни жилищни сгради в Община Долни чифлик ще бъдат санирани по проекти, финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост“, Компонент 4 "Нисковъглеродна икономика“. Това стана ясно на пресконференция на местната администрация. Общата стойност на проекта "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда "Арда 1“ е 484 840, 72 лв., а инвестицията за проекта "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда "Тича-2023“, гр. Долни чифлик“ е в размер на 466 706, 24 лв. Бенефициент е Община Долни чифлик, информираха от Областния информационен център във Варна.Целта е понижаване на потреблението на първична енергия, намаляване на емисиите на парникови газове, достигане на клас на енергопотребление "А“, осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие, подобряване експлоатационните характеристики и удължаване на жизнения цикъл на сградите.Проектите предвиждат подмяна на съществуваща дограма, топлинно изолиране на покривите на двете сгради, на външни стени и на под, подмяна на осветлението в общите им части с енергоспестяващо и основен ремонт на покривите.Двата проекта са стартирали на 30.04.2025 г. и ще продължат до 30.06.2026 г.