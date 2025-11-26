Побитите камъни ще бъдат затворени за посетители до 5 декември
От 6 декември до края на месеца, обектът ще работи за посетители само по предварителна заявка. За зимните месеци – от януари до април, работното време е от 10.00 до 18.00 (почивни дни: неделя и понеделник).
