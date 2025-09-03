ЗАРЕЖДАНЕ...
Почина Хриси!
©
Катастрофата стана на 14 август, когато 18-годишният Никола Бургазлиев помете с АТВ шестима души на тротоар в Слънчев бряг. В опит да избегне сблъсъка с насрещно движеща се кола, младежът отклонил електрическото АТВ вдясно и, качвайки се на тротоара, блъснал движещите се там пешеходци - 35-годишната Христина и 4-годишното й момченце, както и двете племеннички на съпруга й Мирослав - на 6 и 12 години.
Младежът удря и 49-годишен служител от хотела в близост. След инцидента в най-тежко състояние са именно Христина и 4-годишният Мартин. По-големият син на младата жена, който е на 9 години, е станал очевидец на жестокия сблъсък, но не е пострадал.
Вчера от Института за пътна безопасност публикуваха информация за нарушенията, които са констатирани:
• Регистрация с нередовни документи: Въпросното АТВ е било регистрирано от МВР, въпреки че не отговаря на нормативните изисквания. Представено е типово одобрение за съвсем различно електрическо превозно средство, без валидно европейско типово одобрение.
• Подвеждащи технически характеристики: По регистрационен талон е посочено, че превозното средство е с мощност 4 kW и маса до 580 кн. Реалните характеристики обаче показват почти двойно по-висока мощност – 7 kW, и маса от 920 кг. Това е драстично разминаване, което представлява сериозен риск за безопасността на участниците в движението.
• Незаконно отдаване под наем: Превозното средство е било отдавано под наем, въпреки че е регистрирано неправомерно и с подвеждаща информация. Това е предпоставка за загуба на контрол от страна на водачите, особено когато не са обучени да управляват превозно средство с такива параметри.
• Фалшив технически преглед: Налице е сериозен пропуск в контролната система, след като АТВ-то е преминало технически преглед, въпреки разминаванията между декларираните и реалните му технически характеристики.
• Липса на контрол над водачи, употребили наркотици: Отново се потвърждава липсата на ефективен контрол от страна на МВР върху лица, управляващи превозни средства след употреба на наркотични вещества.
• Опасна среда за пешеходци и деца: В курортен район като Слънчев бряг, където се движат пешеходци, деца и велосипедисти, е абсолютно недопустимо да се допуска движение на електрически превозни средства, развиващи скорост многократно по-висока от допустимите 45 км/ч.
Още по темата
/
Панделиева: Всичко свърши за майчицата, която просто е била на тротоара с мъничкото си момченце
15:49
ИПБ: Възмутени сме!
02.09
От "Пирогов" с последни новини за състоянието на Марти, който беше пометен от АТВ в Слънчев бряг
26.08
Николай Попов: Марти и Христина остават между живота и смъртта, националният консултант по анестезиология е ангажиран със случая
24.08
Експерт по пътна безопасност: Може би вчера просветна някаква светлина в тунела, че ще има възмездие
23.08
Още от категорията
/
Директорът на СДВР за задържания след инцидента с дерайлиралия трамвай: Направил го е под въздействие на изпито голямо количество алкохол
12:13
Жена за дерайлиралия трамвай: Чу се страхотен тътен, страшно е, за едната бройка да потроши блока
02.09
Терзиев за дерайлиралия трамвай, помел 7 коли: Разпоредих проверка, сигурността на хората е абсолютен приоритет
02.09
Жена е починала, а мъж е в тежко състояние при една от двете тежки катастрофи на пътя Ботевград-Мездра
29.08
След снощния инцидент със загинала жена: Социалният министър разпореди проверка на дома в Огнен
29.08
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени след инцидент в дом за възрастни хора в Карнобатско
29.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
СГП утре ще каже има ли задържани за дерайлиралия трамвай, който ...
17:25 / 02.09.2025
Таков каза какво се вижда на записите и заяви: Това за мен е равн...
15:03 / 02.09.2025
Актуални теми
един тракиец
преди 2 мин.
Шофьорът ще мине метър. Дете на милиционери, без провинения, разкаял се, дефектно и нелегално возило и др. Най-много 1-2 години, за да замажат очите на хората.
ултрас1926
преди 12 мин.
А родителите на гамена които са милиционери каква ли защита къдрят в момента.Е гати и прогнилата държава и на тея даже им вдигнаха заплатите.
Сергей Пройчев
преди 44 мин.
Бог да прости невинната душица.Сега вече убиецът няма да излезе променят му обвинението на ПТП със смърт и умишлено и изгоря доброто момче дето поздравява.
Amur
преди 1 ч. и 26 мин.
МНОГО,МНОГО ЖАЛКО.ДА ПОЧИВА В МИР.БОГ ДА Я ПРОСТИ.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.