На 43-годишна възраст почина пожарникарят от Добрич Александър Шестаков, след продължителна и тежка битка с коварно заболяване. Тъжната вест бе съобщена от неговата съпруга в социалните мрежи, съобщава pronews.

"С огромна мъка ви съобщавам, че моят обичан съпруг си замина от този свят. Според докторите сме направили всичко необходимо и сме успяли да спечелим възможно най-много време със Сашо“, написа тя, като изрази благодарност към всички, подкрепили семейството по време на лечението.

Кампанията "Да помогнем на Шестаков да живее“, стартирала през септември 2024 година, официално е прекратена на 3 май 2026 г. "Вашата помощ, вяра и човечност ни позволиха да се борим за всеки миг заедно. Благодарение на вас имахме още време със Сашо“, споделя още съпругата му.

През последните месеци Александър Шестаков бе в тежко състояние и се лекуваше в болница в Бургас. Той премина през изключително тежка венозна химиотерапия, продължила по 10–11 часа дневно. Въпреки усилията на лекарите, състоянието му се влошава след процедурите.

След изписването му от болницата, по пътя към дома той рязко се почувствал зле със силно затруднено дишане и бил спешно транспортиран обратно в лечебното заведение. Там медиците установили перикарден излив и наличие на течност в белия дроб, което наложило спешна операция.

Към края на април състоянието му остава критично – с тежко дишане, необходимост от кислородна терапия и ограничен контакт.

Александър Шестаков бе дългогодишен служител в системата за пожарна безопасност и защита на населението, отдаден на професията си и уважаван от колеги и приятели.

Поклонението ще се състои утре, 4 май, от 14:00 до 15:30 часа в траурен дом "Харон“ в Добрич.

Поклон пред паметта му!