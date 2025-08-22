инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък е починал. Той бе транспортиран в лечебното заведение още в понеделник по обяд. Установени са 50% изгаряния по тялото му.
Смъртта му е настъпила снощи около 22,45 часа. Причината е обширно изгаряне на тялото, довело до сърдечно-съдова слабост. По случая е образувано досъдебно производство, по което се извършват действия по разследването, потвърдиха от прокуратурата в гр. Стара Загора.
Припомняме,че от ръководството на "Арсенал“ АД заявиха в официално прессъобщение, че мъжът е с повърхностни изгаряния.
