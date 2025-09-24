ЗАРЕЖДАНЕ...
Поетапно ограничават движението в аварийната и скоростната лента в двете платна на АМ "Струма"
АПИ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури по-добра видимост и да се повиши безопасността на движение.
Апелът към водачите е да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
