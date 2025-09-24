От днес до 30 септември, от 7 ч. до 16 ч. ще се извършва косене на тревни площи в участъка от км 0 до 10-и км на АМ "Струма“. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в аварийната и скоростната лента, в двете платна. Трафикът ще преминава в свободната лента, в която не се работи.АПИ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури по-добра видимост и да се повиши безопасността на движение.Апелът към водачите е да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.