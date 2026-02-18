Поледици и закъсали коли край Добрич
Шофьори показват, че пътната настилка е не е опесъчена, а преминаването в района е затруднено. На видео в социалните мрежи се вижда кола, която боксува, а хора се опитват да й помогнат.
От АПИ напомнят, че днес обстановката по пътищата е затруднена и препоръчват да се шофира с повишено внимание.
