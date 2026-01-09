Служители от мобилната група на ОДМВР – Варна извършиха регулярни посещения в малки и отдалечени населени места. На 07.01.2026 г. бяха посетени селата Аспарухово, Комунари и Партизани (община Дългопол).По време на срещите с кметовете бяха обсъдени въпроси, свързани със сигурността на жителите и превенцията на престъпления, включително телефонни измами и измами, свързани с обмяната на левове в евро.Гражданите се призовават да бъдат бдителни и да не предоставят пари или лични данни по телефон. При съмнение за измама сигнализирайте на тел. 112.Предстои посещение в община Бяла, като мобилната група ще посети селата Горица, Дюлино и Господиново.Във връзка с въвеждането на еврото полицията засилва охраната около пощи и банки и напомня обмяната на валута да се извършва само в лицензирани институции.