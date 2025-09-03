ЗАРЕЖДАНЕ...
Полицаите убили арестувания в Казанлък с юмруци и ритници
© БТА
На 26 февруари 2025 г. бил подаден сигнал на тел. 112 за извършена кражба на велосипед в Казанлък. На място пристигнали полицейски служители, сред които Борис Тодоров и Димитър Иванов. Те установили, че велосипедът се намира в коридора на къщата на Кискинов. Пред полицаите той отрекъл да го е вземал, бил неспокоен, но не проявил агресия към тях, нито съпротива.
Въпреки това ескалирало напрежение, при което Борис Тодоров и Димитър Иванов започнали да нанасят удари с юмруци и ритници по тялото на Кискинов. Те продължили да го бият и след като му поставили белезници. В резултат на побоя Кискинов получил тежка гръдна и коремна травма, множество счупвания на ребра, увреждане на вътрешни органи и кръвоизлив, вследствие на което починал в болнично заведение.
Двамата обвиняеми са с взета мярка за неотклонение "задържане под стража“. Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд-Стара Загора.
