ЗАРЕЖДАНЕ...
Полицейска гонка край Варна
©
Зад волана се оказал 39-годишния водач, който нямал право да шофира, тъй като е неправоспособен. Срещу него е образувано досъдебно производство.
От пресцентъра на полицията във Варна информираха и за случай в град Суворово, при който служители на РУ Девня спрели автомобил, чийто водач – на 44 години, известен на органите на реда, е също нямал книжка, а и регистрационните табели, поставени на колата, са издадени за друго моторно превозно средство. По случая е образувано бързо производство.
Още от категорията
/
Тройното убийство в Люляково: Предстои експертиза да докаже психическото здраве на обвиняемия, оръжията още се издирват
08:27
Психиатър е категоричен: Родителите трябва да бъдат привлечени като съпричастни към престъпното деяние на своето дете!
22.10
Катинчарова за изборите в Пазарджик: България не е по пътя на демокрацията, а на пътя на диктатурата
22.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Спряха на ГКПП "Лесово" камион с 17 нелегални мигранти
15:48 / 22.10.2025
9 години затвор получи "валиумният изнасилвач", арестуван в София...
15:10 / 22.10.2025
15-годишният, намушкал връстник с нож, е настанен в Националната ...
13:53 / 22.10.2025
Простреляни и наръгани с нож! Това е била съдбата на убитите в Лю...
11:58 / 22.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.