Полицейска гонка беляза вчерашния ден във Варна. Служители на автопатрул подали звуков и светлинен сигнал на водач на лек автомобил, той обаче не не подчинил. След преследване, полицейската кола успяла да засече цивилния автомобил. Екшънът се разиграл край село Черковна.Зад волана се оказал 39-годишния водач, който нямал право да шофира, тъй като е неправоспособен. Срещу него е образувано досъдебно производство.От пресцентъра на полицията във Варна информираха и за случай в град Суворово, при който служители на РУ Девня спрели автомобил, чийто водач – на 44 години, известен на органите на реда, е също нямал книжка, а и регистрационните табели, поставени на колата, са издадени за друго моторно превозно средство. По случая е образувано бързо производство.