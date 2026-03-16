младият мъж бе обявен за издирване на 9 март от свои близки.
На 10 март, тялото на Александър бе намерено в кв. "Боян Българанов", на последния етаж в недостроена сграда.
При последвалата аутопсия е установено, че смъртта е настъпила следствие на масивна кръвозагуба, причинена от травматично увреждане – скъсан кръвоносен съд в коремната кухина. Предприети са множество оперативни действия, които са проведени под надзора на прокурор от окръжната прокуратура в Шумен. В хода им е установено, че в следобедните часове на 07.03.2026 г. Пенчев е бил в недостроената сграда заедно с 28-годишен мъж от Шумен. Двамата са употребили наркотично вещество ("чай за пушене"), след което между тях е възникнал конфликт, прераснал в сбиване. В резултат на нанесените удари му е причинена телесна повреда с последвала смърт. В следобедните часове на 13 март шуменецът е задържан по реда на Закона за МВР.
По време на проведените беседи той е разказал за механизма на нанесения побой. При извършен динамичен оглед е посочил мястото на инцидента, както и мястото, където е укрил вещи на Пенчев – раница и други лични принадлежности. Информация за оперативните действия, довели до установяване и задържане на извършителя беше оповестена по време на брифинг от директора на ОДМВР- Шумен ст.комисар Георги Гендов и окръжния прокурор и административен ръководител на Окръжна прокуратура- Шумен Орлин Куздов.
С постановление на прокурор от Шуменската окръжна прокуратура извършителят е задържан за срок до 72 часа. Той е криминално проявен по линия "наркотични вещества" и е осъждан шест пъти – пет за държане и един път за разпространение на наркотични вещества, като три от наказанията са изтърпени ефективно.
Работата по документиране на случая продължава.
Полицията: 26-годишният Александър от Шумен е бил убит!
©
Още по темата
Още от категорията
/
27.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.