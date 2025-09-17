ЗАРЕЖДАНЕ...
Полицията издирва 52-годишния Георги Ганчев от София
Той е висок около 173 см, със слабо телосложение, средно дълга тъмна коса, побеляла брада и кафяви очи. Последно бил облечен къс панталон тип анцуг и горнище на анцуг. По данни на близките мъжът има сериозен здравословен проблем.
Хората, които разполагат с информация за изчезналия мъж, могат да сигнализират на тел.: 112, 029821760, 029821755 или в най-близкото поделение на МВР.
Ученик извади пистолет в училище и стреля
16:39 / 16.09.2025
Откриха случай на туберколоза при преглед в болницата в Нови паза...
15:52 / 16.09.2025
Регионалният министър спря смяната на директора на ВиК-Русе
15:53 / 16.09.2025
Камера е заснела тежката катастрофа със загинал в София, май е им...
12:53 / 16.09.2025
