Полицията издирва този възрастен мъж от Нови пазар
Тази сутрин, малко след 6 часа е напуснал дома и до момента не се е върнал. Бил е облечен със синьо- зелена блузка с къс ръкав, обут с черно долнище на анцуг, носил е маратонки. Висок е около 170 см, с кафяви очи и прошарена къса коса.
Молим всички, които имат информация за местонахождението му да се обадят на телефон 054 800-588 или на телефон 112.
Отпуснаха голяма сума за модернизация на Националното училище за фолклорни изкуства "Широка лъка"
Джигитът от "Ботевградско шосе" е карал с 218 км/ч и сликове гуми! Има загинал при тежкото меле!
В Севлиевско: Властите отчитат 0 мечки, горските броят 170, има опасност за живота на едно семейство
Ученик извади пистолет в училище и стреля
16:39 / 16.09.2025
Откриха случай на туберколоза при преглед в болницата в Нови паза...
15:52 / 16.09.2025
Регионалният министър спря смяната на директора на ВиК-Русе
15:53 / 16.09.2025
Камера е заснела тежката катастрофа със загинал в София, май е им...
12:53 / 16.09.2025
