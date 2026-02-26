Полицията опъна лента с шипове, за да спре джигит на пътя
Последван е от полицейските служители, които подават сигнал на друг екип в близост. Лекият автомобил е спрян с помощта на лента с шипове за принудително спиране, преди да навлезе в село Караново и да причини произшествие. Малко след това е извършена проверка на водача, при която се установява, че е неправоспособен, номерата на автомобила са издадени за друго МПС и отказва да му бъде извършена проверка за употреба на наркотични вещества. До момента водачът има регистрирани три отказа, за което са му наложени съответните административни санкции.
В задържането са участвали служители на сектор "Пътна полиция“-Сливен, РУ-Нова Загора, като при проверката на автомобила е използвано куче за откриване на наркотични вещества.
Мъжът е задържан за 24 часа. Образувано е досъдебно производство.
