издирването на 13-годишната Мария, изчезнала от гр. Дългопол, информираме, че след проведени издирвателни мероприятия от служители на ОДМВР – Варна, детето е установено.
То е в добро здравословно състояние и ще бъде предадено на родителите си.
Няма данни детето да е било жертва на престъпление, съобщават от полицията.
Благодарим на всички граждани, които проявиха съпричастност и съдействие.
