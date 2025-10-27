Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Във връзка с разпространените в редица интернет групи и сайтове публикации относно издирването на 13-годишната Мария, изчезнала от гр. Дългопол, информираме, че след проведени издирвателни мероприятия от служители на ОДМВР – Варна, детето е установено.

То е в добро здравословно състояние и ще бъде предадено на родителите си.

Няма данни детето да е било жертва на престъпление, съобщават от полицията.

Благодарим на всички граждани, които проявиха съпричастност и съдействие.