В двата случая жители в община Каолиново попадат на обяви за продажби на товарни електрически триколки в социалните мрежи. Обявената стойност е 1200 лева. Цената е атрактивна, затова след кореспонденция с посочен телефон в обявата следва уговорка за авансов превод на сума от 600 лева. Плащането, по указания на "продавача" става чрез система за платежни услуги.Останалата сума купувачът трябвало да плати при получаване на стоката по куриер с наложен платеж. След извършения превод търговецът спрял да си вдига телефона. Опитите да се свърже с него били неуспешни. Образувани са проверки по двата случая в полицейското управление в Каолиново.Призоваваме хората да не се доверяват на измамно ниски цени на стоки, предлагани от търговци чрез социалните мрежи. Не превеждайте авансово пари на непознати, преглеждайте профилите, които предлагат "изгодни" цени. Не предоставяйте лични данни и банкови данни, не отваряйте линкове, които ви пращат.