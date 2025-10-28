ЗАРЕЖДАНЕ...
Полицията с предупреждение: Внимавайте да не ви измамят!
Останалата сума купувачът трябвало да плати при получаване на стоката по куриер с наложен платеж. След извършения превод търговецът спрял да си вдига телефона. Опитите да се свърже с него били неуспешни. Образувани са проверки по двата случая в полицейското управление в Каолиново.
Призоваваме хората да не се доверяват на измамно ниски цени на стоки, предлагани от търговци чрез социалните мрежи. Не превеждайте авансово пари на непознати, преглеждайте профилите, които предлагат "изгодни" цени. Не предоставяйте лични данни и банкови данни, не отваряйте линкове, които ви пращат.
Окован във вериги и на подскоци към съдебната зала, Хасърджиев заяви: Не съм докосвал това момче и ще го докажа
12:53
Родители на загинало в катастрофа момиче: Направиха всичко възможно делото да се бави седем години и половина
27.10
Полицията в Ловеч: Най-тежко пострадалият при катастрофата на пътя Орешак - Троян е 17-годишен младеж
27.10
Директорът на училището, в което се пръскаха с лютив спрей: Санкции ще има според степента на виновност
24.10
Тройното убийство в Люляково: Предстои експертиза да докаже психическото здраве на обвиняемия, оръжията още се издирват
23.10
Бебе с фрактура на черепа е настанено в болница, разследват причи...
15:25 / 27.10.2025
Аварирал тир затруднява движението по АМ "Тракия" към София
14:06 / 27.10.2025
Кола падна от мост: Трима младежи са пострадали
13:01 / 27.10.2025
Полицията в Ловеч: Най-тежко пострадалият при катастрофата на път...
08:29 / 27.10.2025
Разследват тежко криминално престъпление в Ямболско
14:19 / 26.10.2025
