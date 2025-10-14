Сподели close
15-годишната Виктория Красимирова от Добрич, която беше в неизвестност от неделя следобед, е открита.

От полицията отказаха да дадат подробности, но заявиха за bTV, че по оперативни данни са стигнали до местонахождението на момичето.

"То е открито живо и здраво на територията на Добрич и ще бъде предадено на нейните родители", посочиха от полицията.

Полицията благодари на гражданите и служителите, участвали в изтриването.