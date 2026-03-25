Полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с политическите права на гражданите и противодействие на конвенционалната престъпност, е в ход на територията на ОДМВР- Шумен.Полицейските екипи работят и по противодействие на битовата престъпност и установяване на издирвани лица. По време на операцията ще се проверяват места, за които има сигнали за извършване на незаконна дейност и за лица извършващи нарушения на изборните права. Активни действия по проверки на лица от криминалния контингент на територията на областта ще има на територията на четирите полицейски управления.Извършват се и ще продължат проверките във заложни къщи и фирми, които предоставят бързи кредити. Сигнали за нарушаване на изборното законодателство могат да се подават както на телефон 112, така и в районните управления.