Допълнително ще се установява дали става въпрос за убийство или самоубийство. Полицията работи по всички възмогни версии. Това каза пред журналисти директорът на ГДГП главен комисар Захари Васков по повод откритите вчера три тела с огнестрелни рани в хижа "Петрохан".Той поясни, че има допълнителни лица, които се издирват в момента. "Те не са криминално проявени. Конкретни имена няма да посоча", допълни още Васков.По думите му се проверява информация за съпричастност на непълнолетни и малолетни лица към неправителствената организация - първата Българска рейнджърска служба."При провеждането на оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че във въпросната организация има мотиви на секта", допълни комисар Захари Васков.Според директора на ОДМВР - София - старши комисар Тихомир Ценов - не са постъпвали сигнали, свързано с каквато и да е криминална дейност, извършвана от НПО-то. В момента се проверява дали членовете ѝ са живели в латиноамериканска държава и от няколко години са в България. Той обясни, че оръжията открити до телата са законно притежавани.Полицията все още не дава информация за това колко лица са задържани.