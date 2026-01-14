Пореден случай на напднат медик: Побойникът ще прекара 7 денонощия в ареста
В понеделник сутринта 55-годишният обвиняем се е държал грубо с дежурния фелдшер от железничарския град. Той е отправял обидни думи и го е блъскал с ръце. След намесата на полицията му е съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство.
