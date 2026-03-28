Поредна жертва на пътя: Пиян шофьор предизвика катастрофа в Добричко
В 4:30 ч. е получен сигнал за катастрофа на пътя с. Одринци-Добрич. посока Добрич.
Водач на лек автомобил "Тойота", управляван от 55 годишен мъж, губи контрол над колата на десен завой, навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска челно в лек автомобил "Фиат", управляван също от 55 годишен мъж.
Вследствие на инцидента, водачът на лекия автомобил "Фиат" издъхва в линейката на път за болницата.
Виновният водач е с множество фрактури, като при проба е установено, че е шофирал и с 1,39 промила алкохол в кръвта. По случая е образувано досъдебно производство.
Още по темата
Още от категорията
След тежката катастрофа на Владая: 30-годишна жена е с опасност за живота, други трима са ранени
23.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
Нов удар на МВР срещу купения вот: Ваучери за опрощаване на дълго...
22:02 / 27.03.2026
Шофьорите да внимават! Силен снеговалеж и аквапланинг на АМ "Трак...
16:21 / 27.03.2026
Предупредиха за лавинна опасност в района на Седемте рилски езера...
10:25 / 27.03.2026
"Пирогов" с информация за състоянието на двама от намушканите сно...
08:41 / 27.03.2026
Задържаха жената, нападнала с нож четирима души в София
08:35 / 27.03.2026
Жена наръга с нож четирима души пред метростанции в София
21:13 / 26.03.2026
