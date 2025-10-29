ЗАРЕЖДАНЕ...
Последни новини за състоянието на Марти, който бе прегазен в Слънчев бряг
"Марти започна да говори. Започна да ходи.
Но възстановяването му ще е дълго и мъчително.
За него думичката “мама" ще е тежък спомен, избледняващ с времето. Надеждата ни е да няма поражения за цял живот", с тези думи той съобщи новината.
"В същото време Никола Бургазлиев се готви отново да поиска свобода.
Свобода… след като дрогиран уби майката на Марти – Христина,
осакати самия Марти и рани още три деца.
Коледа наближава, а семейство Здравкови никога няма да бъдат заедно на този светъл празник. Никога. Не заради черна болест, а заради безхаберие, наглост и беззаконие. Това не е инцидент. Това е тежко престъпление", пише още той.
