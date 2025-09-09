Потресаващи кадри от язовир Цонево разтревожиха всички. На кадрите, които са от преди дни се вижда, че нивото на водата е спаднало драстично, а в областта на Чудните скали е напълно сухо и няма помен от язовира."Днес пак минах от там, слязох до чудните скали, стоиш и гледаш тъжната гледка, всичко буренясало, сухо и празно......тъжно, много тъжно""Това е резултатът от 36 години, некадърност на управляващите!Изредиха се от всички партии да управляват и все по некадърни,по крадливи и корумпирани! Хората от пустинята направиха Рай!""Кой източи водата?""Този язовир не е пресъхнал, а източен!"Справка напоказва, че към момента наличният полезен обем вода на язовира е едва 27,2%.