Потресаващи кадри от язовир Цонево разтревожиха всички. На кадрите, които са от преди дни се вижда, че нивото на водата е спаднало драстично, а в областта на Чудните скали е напълно сухо и няма помен от язовира.

Хората коментираха гневно:

"Днес пак минах от там, слязох до чудните скали, стоиш и гледаш тъжната гледка, всичко буренясало, сухо и празно......тъжно, много тъжно"

"Това е резултатът от 36 години, некадърност на управляващите!

Изредиха се от всички партии да управляват и все по некадърни,по крадливи и корумпирани! Хората от пустинята направиха Рай!"

"Кой източи водата?"

"Този язовир не е пресъхнал, а източен!"

Справка на Varna24.bg показва, че към момента наличният полезен обем вода на язовира е едва 27,2%.