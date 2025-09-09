ЗАРЕЖДАНЕ...
Потресаващи кадри от язовир Цонево разтревожиха всички: Къде е водата?
© Б.Бориславов
Хората коментираха гневно:
"Днес пак минах от там, слязох до чудните скали, стоиш и гледаш тъжната гледка, всичко буренясало, сухо и празно......тъжно, много тъжно"
"Това е резултатът от 36 години, некадърност на управляващите!
Изредиха се от всички партии да управляват и все по некадърни,по крадливи и корумпирани! Хората от пустинята направиха Рай!"
"Кой източи водата?"
"Този язовир не е пресъхнал, а източен!"
Справка на Varna24.bg показва, че към момента наличният полезен обем вода на язовира е едва 27,2%.
