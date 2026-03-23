Тежкото пътнотранспортно произшествие, за коетови информира по-рано днес, за съжаление е взело жертва.Катастрофата е между бус, чийто водач е починал на място, и камион. Местопроизшествието е малко след Ихтиман в посока Бургас. Според очевидци се е образувало километрично задръстване, като се очаква пътната обстановка да се усложни още.От Агенция "Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението при км 47 в посока Бургас временно се извършва само в изпреварващата лента. Активната и аварийната ленти са затворени, а трафикът се регулира от екипи на "Пътна полиция“.Участъкът е обозначен с необходимата сигнализация.