Повишена е лавинната опасност в планините поради високите температури
Условия за ски има във всички зимни курорти. Лифтовите съоръжения работят, посочиха от ПСС.
На повечето места облачността е разкъсана, с умерени ветрове във високите части на планините.
Припомняме, че според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) днес времето в планините ще бъде облачно. Ще има валежи от дъжд, които над 1400-1600 метра надморска височина ще преминават в сняг.
