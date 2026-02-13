Появи се снимка на трите трупа от "Петрохан", с различни дрехи са от онези на видеото
©
Кадърът показва труповете на тримата мъже и очевидно е направен от някой от разследващите в първите часове след зловещото откритие в двора на хижа "Петрохан“.
На него се вижда как те лежат в подредена редица, макар единият от тях да е в противоположна на другите позиция. Пламен Статев и Дечо Василев са по гръб, а Ивайло Иванов е по очи в снега.
Впечатление прави и фактът, че Ивайло Иванов е със съдран панталон и има кръв по ръцете. Преди дни разследващите съобщиха, че той се е наранил при подпалването на хижата. Освен това и тримата са с различни дрехи от онези, с които са на показаното от властите видео пред хижата.
Изображението е илюстрация на материал на колегите, който гласи, че Ивайло Калушев цяла година е подготвял приближените си за ритуалното самоубийство. В него се припомнят основните факти, които са известни по случая до момента.
Според медията, тримата в хижа "Петрохан“ са сложили край на живота си някъде в диапазона между 21 и 23 часа на 1 февруари. Макар още да няма данни от аутопсиите на тримата, открити мъртви до връх Околчица, се предполага, че техният живот също е приключил още тогава.
Още по темата
/
Калин Стоянов: На въпроси трябва да отговаря Бойко Рашков, който е раздал значително количество оръжие на групата около Калушев
15:04
Мирчев за "Петрохан": Още на ден 1 се появява Сарафов, вече знае, че е "Туин Пийкс" работата, като един истински агент, и всички са "приятно разсеяни"
15:01
Мирчев за "Петрохан": Още на ден 1 се появява Сарафов, вече знае, че е "Туин Пийкс" работата, като един истински агент, и всички са "приятно разсеяни"
12:01
Мирчев: Групата от Петрохан е участвала в официални тактически учения съвместно с полицейски подразделения
11:40
Нинова за "Петрохан": Плачът да не се политизира въпросът е жалък. Има замесени политици и държавни служители
12.02
Слави Трифонов: В България се е зародило нещо, за което ние сме чели само по книгите - секта, която използва сексуално малки деца
12.02
Венци Митов: Затова по COVID измря населението на един град като Перник...Затова много българи загубиха много пари
12.02
Още от категорията
/
Зам.-министърът на МВР за "Петрохан": Кемперът е засечен на 31 януари на АМ ''Тракия'', имало е непълнолетно момиче
11.02
Адвокат: Може би в конкретния случай детето е живяло в хижа "Петрохан", отговорността е на родителите
10.02
Адвокатът на Никола Бургазлиев: Иска да излезе от ареста, за да завърши средното си образование
09.02
Близки на пострадалите в катастрофата с АТВ в Слънчев бряг настояват виновникът да остане в ареста
09.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Жена стана проститутка, за да дава пари на мъжа си за хазарт
12:56 / 12.02.2026
Д-р Гълъбова след интервюто с майка по случая "Петрохан": Нямаше ...
09:11 / 12.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.