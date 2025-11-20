Бойко Рашков.
Поводът за брифинга е именно уволнението на полицай от районното управление в Добрич.
Бяха отправени обвинения към Калин Стоянов. От ПП–ДБ обявиха, че ще поискат изслушване на вътрешния министър Даниел Митов, както и сформиране на анкетна комисия по случая.
"По мой адрес съм чувал много глупости, но подобни простотии – не. Важно е да се знае, че водя гражданско дело и днес имам основание да заведа още едно", коментира той.
Появиха се твърдения за натиск и уволнение на полицай от Добрич, ПП-ДБ искат изслушване на Митов
Още по темата
/
Приеха доклада, в който се казва, че България изостава от страните-членки на ЕС по отношение на здравето на гражданите
19.11
Освобождават от държавния резерв лични предпазни средства за приюти, домове за възрастни и болни хора
19.11
Министър Тахов: МЗХ обмисля да предостави държавна помощ на засегнатите от безводието производители в сектор "Рибарство"
11.11
Здравният министър: Учениците вярват в силата на личния пример, в отговорното отношение към здравето
11.11
Още от категорията
/
Кметът на район "Изгрев": Започва незабавна проверка на дейността на "Театрална работилница Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт"
26.10
Катастрофа ограничи движението по АМ "Хемус" край Варна
18:38 / 19.11.2025
Варна е предупредена: Жълт код за вятър по Черноморието
19:15 / 19.11.2025
